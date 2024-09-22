鳥取県を訪問中の秋篠宮家の次女・佳子さまは、高校生と手話で交流し、石川県の大雨被害を案じる思いを示されました。佳子さまは9月21日、米子空港に到着し、集まった人たちに笑顔で手を振られました。佳子さまは市内の障害者の支援施設を訪れ、マラカスを振りながら曲を口ずさみ、拍手を送られました。佳子さまは、「素敵な演奏をありがとうございました。私も一緒に参加できて、とっても楽しかったです」と声をかけられました。