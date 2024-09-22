〈売春宿に売られた少女を16歳で熱演…原田美枝子（65）の“我が銀幕人生”「ワンカット30回のリハーサル」「大女優・田中絹代」〉から続く9月21日に閉幕した第46回ぴあフィルムフェスティバル（PFF）では、「生誕100年・増村保造新発見！〜決断する女たち〜」と題し、同監督の特集上映を行った。10日には『大地の子守歌』（1976年）上映後に、主演を務めた俳優の原田美枝子（65）が登壇。撮影当時の増村監督との思い出に始まり