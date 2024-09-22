アメリカを訪問中の岸田首相は、アメリカ、オーストラリア、インドとの4か国の枠組み＝クアッドの首脳会合に出席しています。クアッド首脳会合は、バイデン大統領の地元・デラウェア州で開かれています。会合で4か国の首脳は、海洋進出を強める中国を念頭に、インド太平洋地域における安全保障面での協力の強化を確認する見通しです。岸田首相「今回の会合は私が総理として最後となる今回の外国出張において、参加するに最もふさわ