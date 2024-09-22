気象台は、午前6時11分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、金ケ崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、金ケ崎町に発表内陸、沿岸北部では、23日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報【発表】・土砂災害23日明け方にかけて警戒■花巻市□大雨警報【発表】・土砂災害23日明け