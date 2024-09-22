ヤクルト・高津臣吾監督（５５）が２１日、都内で林田哲哉球団社長ら球団幹部と、来季以降を話題にした話し合いの席に着いた。この日、中日に敗れて再び最下位に沈むなど低迷する中での極秘会談となったが、球団は２１、２２年にチームをリーグ連覇に導いた手腕を高く評価している。球団としては、高津監督に来季６年目の指揮を託す方針が基本線。球団幹部はこの日の会談を「意見交換」と話し、かねて「お互いの思うところをぶ