芝クッション値10・4＝やや硬め※土曜午前6時30分含水率＝芝G前11・5％、4角11・8％ダートG前2・4％、4角2・5％※土曜午前5時。芝は3〜4角にかけて内ラチが傷んでいる。土曜は先行馬が残ったが外差しも決まる。ダートは雨の影響で脚抜きのいい馬場。位置取りが鍵になる。