《中山競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽12R…デルマオシダシ（感冒）【競走除外】▽11R…ロードベイリーフ（馬場入場後に右前肢ハ行）▽12R…ピュアグルーヴ（馬場入場後に左後肢ハ行）【競走中止】▽4R…ベアゴーゴー（4角＝左腸骨複骨折）▽8R…ファルコニア（2周目3号坂路通過後＝左前肢ハ行）【過怠金】▽1R…武市師1万円（登録服色を使用できず）【戒告】▽4R…石神深（直線外斜行）