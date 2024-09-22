三井住友銀行は、空き店舗を改装した子ども向けの交流施設を２０２５年３月末にも開設する。イベントの開催を通じ、放課後や長期休暇中の子どもに学習や体験の場を提供する。銀行の店舗全体を活用した子ども向け交流施設の設置はメガバンクで初めてという。東京都板橋区の団地内にある出張所を改装する。利用者の減少に伴い、今年２月から無人店舗となっていた。地域の企業や非営利組織（ＮＰＯ）などと組んで体験イベントを開