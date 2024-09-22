◇大相撲秋場所14日目（2024年9月21日両国国技館）大の里の故郷・石川県はこの日、死者も出る記録的な豪雨被害に見舞われた。元日の能登半島地震に続く自然災害。2月と6月に避難所を慰問するなどこれまでも被災地に元気を届けてきた大の里は「暗いニュースで大変な状況。自分の優勝で、石川県の皆さんに少しでも明るい話題を届けられてよかった」と故郷への思いを語った。