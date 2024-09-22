気象台は、午前4時34分に、大雨警報（浸水害）を宇城市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・宇城市に発表熊本地方では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇城市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水22日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量50mm