[9.21 セリエA第5節](ヴィア・デル・マーレ)※27:45開始<出場メンバー>[レッチェ]先発GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネDF 4 Kialonda GasparDF 6 フェデリコ・バスキロットDF 12 フレデリク・ギルベールDF 25 アントニーノ・ガッロMF 3 アンテ・レビッチMF 7 テテ・モレンテMF 13 P. DorguMF 20 イルベル・ラマダニMF 29 ラサッナ・クリバリFW 9 ニコラ・クルストビッチ控えGK 1 クリスティアン・フリュヒトルGK 32 J. Sa