気象台は、午前3時4分に、洪水警報を九重町、玖珠町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・九重町、玖珠町に発表北部、西部では、22日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。西部では、22日朝まで低い土地の浸水に、22日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日田市□大雨警報・土砂災害22日昼過ぎにかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報