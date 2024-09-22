気象台は、午前2時58分に、洪水警報を大牟田市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、那珂川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・大牟田市、八女市、小郡市、筑紫野市、うきは市、那珂川市に発表福岡地方では、22日明け方まで土砂災害に警戒してください。福岡地方では22日明け方まで、筑後地方では22日朝まで、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大牟田市□洪水警報【発表】2