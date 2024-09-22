元日の大地震で大きな被害を受けた能登半島で、今度は記録的な大雨です。大雨特別警報が出る中、死者や複数の行方不明者が出ています（9月21日OA「サタデーステーション」）■河川氾濫相次ぐ地震の被害も要因か石川県能登では21日の午前9時すぎに線状降水帯が発生。記録的短時間大雨情報が5回も発表され、午前11時ごろには、大雨特別警報が出ました。輪島市では、午前9時22分までの1時間で観測史上最も多い、121ミリの猛烈な雨を