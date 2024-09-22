[9.21 プレミアリーグ第5節](シェルハースト パーク)※25:30開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 6 マーク・グエヒDF 26 クリストファー・リチャーズMF 3 タイリック・ミッチェルMF 9 エディ・エンケティアMF 10 エベレチ・エゼMF 12 ダニエル・ムニョスMF 18 鎌田大地MF 20 アダム・ウォートンFW 14 ジャン・フィリップ・マテタ控えGK 30 マット・ターナーD