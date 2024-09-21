「銀座かねまつ」の2024 Autumn Collectionをチェック！今回は、「秋の新しいフレンチスタイル」をテーマにセレクトされた、クラシカルで上品な、大人の女性にぴったりのアイテムを紹介しよう。ショートブーツやTストラップシューズが登場撥水加工を施したグレーのスエード素材とエナメルトゥのショートブーツは、クラシックなスタイルにモダンな要素を加えた新作。上品さと機能性を兼ね備え、急な雨にも対応できる安心のアイテム