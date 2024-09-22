気象台は、午前1時22分に、大雨警報（浸水害）を伊万里市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・伊万里市に発表南部では、22日昼前まで土砂災害に警戒してください。北部では、22日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害22日昼前にかけて警戒■唐津市□大雨警報・土砂災害・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警