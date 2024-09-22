石川県で記録的な大雨の被害が相次いでいるのを受け、東海地方からも緊急消防援助隊が現地に派遣されました。 【写真を見る】記録的大雨の能登へ緊急消防援助隊愛知・岐阜県から被害住民の捜索・救助へ 石川県は20日からの記録的な大雨で浸水や土砂災害の被害が相次ぎ、警戒レベルが最も高いレベル5にあたる大雨特別警報が、輪島市などに出されています。 愛知県は21日午後、消防庁からの要請で、県内の各消防本部で編成す