気象台は、午前0時32分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市に発表しました。また洪水警報を玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・佐賀市に発表南部では、22日昼前まで土砂災害に警戒してください。北部では、22日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報【発表】・土砂災害22日昼前にかけて警戒■玄海町□洪水警報【発表】22日朝にかけて警戒