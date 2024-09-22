立憲民主党は２３日に東京都内で開く臨時党大会で代表選を行い、次期代表を選出する。読売新聞社による党所属国会議員の支持動向調査では、野田佳彦・元首相（６７）が全体の約３割にあたる４０人の支持を固めてリードし、枝野幸男・前代表（６０）が追っている。泉健太代表（５０）、吉田晴美衆院議員（５２）は支持に広がりを欠いている。代表選は計７４０ポイントで争われ、１人２ポイントを持つ国会議員（衆院９８人、参院