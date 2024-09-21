【女子旅プレス＝2024/09/21】東京・大門に無人ホテル「illi Rom Hamamatsucho（イリー ロム ハママツチョウ）」が開業した。【写真】「lyf銀座東京」遊び心と機能性が共存するソーシャル＆ライフスタイルホテル◆芝公園エリアに中長期向けホテル「illi Rom Hamamatsucho」グループ滞在向け無人ホテル「illi Stays」の新施設「illi Rom Hamamatsucho」は、東京タワーのお膝元である芝公園エリアに9月20日に誕生。周辺には増上寺や