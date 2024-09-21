【MLB】ドジャース6-4ロッキーズ（9月20日（日本時間9月21日））【映像】大谷、“超悪球打ち”衝撃52号に球場ドン引き9月20日（日本時間9月21日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにある ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“ありえない悪球”を打ちにいった場面が、野球ファンの間で注目を集めている。1-2、ドジャース1点の