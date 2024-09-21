後藤真希 後藤真希が21日、東京・山野ホールでライブツアー『後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜』のファイナル公演を行った。後藤真希は「モーニング娘。」の３期生メンバーとして13歳でデビューし、国民的グループのエースとして活躍。現在はタレントやYouTube配信、VTuberなど多方面でマルチな活動を見せている。後藤は、今年９月９日にCDデビュー25周年を迎えた。今年7月には約13年ぶりの