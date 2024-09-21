28日に放送される日本テレビ系『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』(毎週土曜21:00〜)の最終話に、尾美としのり、藤田朋子、富田望生、都丸紗也華が出演する。『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』最終話ゲスト尾美は、第5話にも登場した桜の命の恩人・藤田昭良役として登場。その妻・藤田真知子を藤田、娘・藤田秋桜里を富田が演じる。さらに、堀口(戸次重幸)の死因に関係するホステス・倉田真奈美役として、都丸紗也華が出演