女子プロゴルファーの佐伯三貴が２１日、自身のインスタグラムを更新。「初の日本人の男子ゴルフでメダルを獲得した可愛い可愛い後輩の松山英樹が銅メダルを掛けて写真撮ってくれました」とつづり、東北福祉大の７歳後輩で、今夏のパリ五輪で日本男子初のメダル獲得となる３位に入った松山からメダルをかけてもらった写真を公開した。「本当に重たくて金メダルに見えるくらい輝いてました４年後のロサンゼルスオリンピックは