【J1第31節】(Gスタ)町田 0-0(前半0-0)札幌<警告>[札]ジョルディ・サンチェス(80分)観衆:10,596人主審:山下良美└首位町田が降格圏札幌とドロー!! 2位広島に再浮上の可能性、J1優勝争いはデッドヒート続く