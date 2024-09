平井 大による連続EPリリース企画“LUCKY BAG”の第5弾「LUCKY BAG #5 “LIVE TAKES”」が9月25日に発売となる。このたび同作への収録曲「Thinking of You (THE BEACH TRIP 2024)」と「THE GIFT (Tour 2019 THE GIFT YOKOHAMA ARENA)」のライブ映像が平井 大のYouTubeチャンネルにて公開された。“LUCKY BAG”は新曲と自身がセレクトした過去曲、更にiPhoneで一発録音されたデモ音源などを詰め合わせたEPを毎月連続リリースしてい