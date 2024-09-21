◇パ・リーグ日本ハム1―2オリックス（2024年9月21日京セラD）痛恨のサヨナラ負けで日本ハムの連勝3でストップ。首位ソフトバンクの優勝マジックが「2」と減り、ゲーム差は「10」と広がった。新庄剛志監督は試合後、「この球場でほんとこの負け方、何回見てきたか」と自ら切り出した。最後まで勝利を信じた球場の雰囲気に「やっぱバファローズファンの声援が選手に伝わってる感じがしますよね」と、相手応援の迫力を