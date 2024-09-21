21日午後8時30分頃、対馬市上県町・佐護川が、危険氾濫水位を超えました。 県河川課によると午後9時30分現在、佐護川の氾濫で周囲の道路や田んぼが浸水しているものの、家屋被害の情報は入っていないということです。