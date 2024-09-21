高知で車同士が正面衝突、大阪の1歳男児が死亡 会社員を現行犯逮捕共同通信

高知で車同士が正面衝突、大阪の1歳男児が死亡 会社員を現行犯逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 21日午後、高知県の高知東部自動車道で車同士が正面衝突した
  • 下り線を走行していた大阪市の1歳男児が死亡し、両親は重傷
  • 県警は上り線からはみ出したとして、高知市の会社員を現行犯逮捕した
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