広島５−４巨人（セ・リーグ＝２１日）――広島が逆転勝ちで連敗を４で止めた。３点を追う八回、秋山、小園の適時打と敵失で同点とし、末包が勝ち越し打。巨人は終盤粘れず、連勝は４でストップ。◇阪神６−５ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２１日）――阪神が競り勝った。八回に大山、佐藤輝の連打などで好機を作り、敵失で追いつくと、延長十回に佐藤輝が決勝のソロ本塁打。ＤｅＮＡは４位に転落した。◇中日７−６ヤクルト（セ・