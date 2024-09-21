プロ野球のパ・リーグは２１日、首位ソフトバンクが勝ち、２位日本ハムが敗れたため、優勝へのマジックナンバーが「２」となった。２２日にもソフトバンクの４年ぶりの優勝が決まる。◇ソフトバンク３−２楽天（パ・リーグ＝２１日）――ソフトバンクが逆転サヨナラ勝ち。２点を追う七回に山川のソロで反撃し、九回に代打・柳町の２点三塁打で試合を決めた。楽天は抑えの則本が崩れ、２連敗。◇ロッテ７−１西武（パ・リーグ