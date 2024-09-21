こちらは「ろ座（炉座）」の一角にある「ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド（Hubble Ultra Deep Field: HUDF）」で観測された銀河のペアを拡大した画像です。【▲ ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド（HUDF）で活動銀河核（AGN）が見つかった約104億年前の銀河を示した図。活動銀河核は超大質量ブラックホールの存在を示唆する（Credit: NASA, ESA, M. Hayes (Stockholm University), J. DePasquale (STScI)）】注