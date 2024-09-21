（台北中央社）21日午後6時51分ごろ、東部・花蓮県を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは17キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.3と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝花蓮県▽震度3＝宜蘭県、南投県、台中市▽震度2＝桃園市、新竹県、新北市、苗栗県、彰化県、雲林県▽震度1＝台北市、新竹市、台東県、嘉義県、嘉義市、台南市、高雄市。（編集：齊藤啓介）