明治安田Ｊ２リーグは２１日、各地で第３２節の５試合が行われ、前節首位の横浜Ｃは大分と１―１で引き分けた。５連勝で止まり、勝ち点は７０。仙台は甲府と引き分け、勝ち点５２で暫定４位に浮上。千葉は山口に勝った。山形は愛媛を下して３連勝。