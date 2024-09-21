第79回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）が21日、横浜市中区の神奈川県民ホールで始まった。この日は高校部門があり、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、山梨、静岡の9県から35校が出場。Aグループ（6〜32人）は神奈川県の清泉女学院と桐光学園、Bグループ（33人以上）は埼玉県の星野と松山女子、浦和第一女子、千葉県の幕張総合が、10月26日にさいたま市で行われる全国大会に推薦された