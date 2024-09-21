ロッテが序盤に得点を重ね、連敗を４で止めた。一回に角中の三塁打で２点を先取し、二回には佐藤のソロ、ソトの中前打で３点。三回にも２点を加えた。小島は丁寧に制球し、７回１失点で１１勝目。西武は松本が崩れ、連勝は３でストップ。