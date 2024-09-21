男子テニスの杭州オープンは２１日、中国の杭州で行われ、シングルス２回戦で内山靖崇（積水化学）が、第１シードで世界ランキング１４位のホルガ・ルネ（デンマーク）を７―５、６―４で破り、準々決勝に進んだ。西岡良仁（ミキハウス）はマリン・チリッチ（クロアチア）にストレートで敗れた。