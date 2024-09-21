若元春はおっつけてから左を差すと、じっくりと右で上手も引き、力強く琴勝峰を寄り倒した。１月の初場所以来となる２桁白星。三役復帰へ前進したが、「現状に満足していたら、番付はどんどん落ちる」と浮かれた様子はない。遅咲きの３０歳は「まだまだ相撲人生は半ば。成長しないといけない」と自らに誓った。