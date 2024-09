BLACKPINKの「How You Like That」がYouTubeで着実に人気を集め、音楽ファンの変わらぬ愛を実感させた。本日(21日)、YG ENTERTAINMENTによると、BLACKPINKの「How You Like That」のミュージックビデオは前日の午後6時22分頃、YouTube再生回数13億回を突破した。2020年6月26日に公開されてから約4年3ヶ月ぶりにグループ通算6本目、再生回数13億回映像の仲間入りをした。この映像は、公開初日から8630万回の記録でギネスワールド