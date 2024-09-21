[9.21 J1第31節](Gスタ)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 25 杉岡大暉DF 26 林幸多郎MF 10 ナ・サンホMF 18 下田北斗MF 22 藤本一輝MF 23 白崎凌兵MF 30 中島裕希FW 90 オ・セフン控えGK 42 福井光輝DF 33 望月ヘンリー海輝MF 8 仙頭啓矢FW 7 相馬勇紀FW 9 藤尾翔太FW 11 エリキFW 15 ミッチェル・デューク監督黒田剛[北海道コンサドーレ札幌]先発