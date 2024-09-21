[9.21 J1第31節](埼玉)※19:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 4 石原広教DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 23 井上黎生人DF 66 大畑歩夢MF 11 サミュエル・グスタフソンMF 13 渡邊凌磨MF 14 関根貴大MF 21 大久保智明MF 25 安居海渡FW 9 ブライアン・リンセン控えGK 16 牲川歩見DF 20 佐藤瑶大MF 8 小泉佳穂MF 24 松尾佑介MF 78 原口元気MF 88 長沼洋一FW 12 チアゴ・サンタナ監督マチェイ・