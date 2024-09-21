[9.21 J1第31節](ヤマハ)※19:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 4 松原后DF 32 ハッサン・ヒルDF 36 リカルド・グラッサDF 50 植村洋斗MF 14 松本昌也MF 16 レオ・ゴメスMF 18 高畑奎汰MF 25 中村駿FW 11 ジャーメイン良FW 55 渡邉りょう控えGK 21 三浦龍輝DF 15 鈴木海音DF 26 西久保駿介MF 10 山田大記MF 13 藤川虎太朗MF 23 ジョルディ・クルークスFW 99 マテウス・ペイショット監督
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