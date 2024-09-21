21日午後、ENHYPENが「PRADA SS25 DONNA FASHION SHOW」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。・HYBEのウェブトゥーン「黒の月：月の祭壇」日本でアニメ化決定！ENHYPENとコラボしたオリジナルストーリー・ENHYPEN、今年も韓服姿で秋夕の挨拶「残りの2024年も幸せな思い出をつくろう」