9月3日に元京都サンガF.C.の上月壮一郎をシャルケから獲得したドイツ3部1860ミュンヘン。チーム名からも分かるようにミュンヘンを本拠地とするこのクラブは、これまでにブンデスリーガ1部優勝1回、DFBポカール（ドイツ杯）優勝2回を誇る古豪だ。その1860ミュンヘンが18日、毎年本拠地ミュンヘンで開催される世界最大級のビールの祭典「オクトーバーフェスト」を祝う限定ユニフォームを発表した。1860 München 2024-25 Nike 'O