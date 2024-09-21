英南極観測所の航空機で撮影したスウェイツ氷河の氷壁/Rob Larter via CNN Newsource（ＣＮＮ）「終末の氷河」と呼ばれる南極のスウェイツ氷河は融解スピードが加速しており、崩壊へ向け不可逆的な道をたどっている可能性がある――。破氷船や水中ロボットを使用する科学者のチームが、そんな見解をまとめた。世界の海面上昇にとって壊滅的な意味合いを持つ。調査プロジェクト「国際スウェイツ氷河共同研究（ＩＴＧＣ）」を構成す