【動画】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/iepjbM34xzY テレビ東京・冨田有紀アナから「オールカマー」のチョイ足しキーワードをお届け！ 第70回産経賞オールカマーGII枠順2024年9月22日（日曜） 4回中山7日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 サリエラ(牝5、戸崎圭太)2-2 ラーグルフ(牡5、三浦皇成)2-3 アウスヴァール(セ6、田