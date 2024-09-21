松原健之（44）が21日、東京・有楽町の「I’M A SHOW（アイマショウ）」でコンサートを開催した。ピアノに塩入俊哉氏、バイオリンに徳永希和子氏を迎えてデビュー曲「金沢望郷歌」「カサブランカ」など全22曲を披露。ピアノとバイオリンの優美な旋律と、松原の情感豊かで透明感あふれる歌声が織り重なって会場を包み込み、コンサートに集まったファン約400人を魅了した。この日は松原のデビュー日。デビューから満19年を迎え、来年