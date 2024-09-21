【動画】プロ野球 阪神 対 DeNa｜https://youtu.be/XwOQBv24BtQ ＜2024年9月20日（金）プロ野球 阪神 6-9 DeNa ＠横浜＞ プロ野球 阪神 対 DeNaの試合が20日に横浜で行われ、阪神は6-9で敗北した。 巨人を2ゲーム差で追い、優勝を諦めない阪神は、9月好調の打線が止まらない。 4回と5回の2イニングで8本の集中打を放ち、最大5点差から1点差まで詰め寄り、負けられない一戦で猛虎打線が底力を見せた。 しかし、7回に5番