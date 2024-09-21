中国雲南省昆明で国際花卉展覧会開催20日、展覧会の会場で花のオブジェを背景に自撮りする来場者。（昆明＝新華社記者/陳欣波）【新華社昆明9月21日】中国雲南省の昆明滇池国際会展中心（国際コンベンション・エキシビションセンター）で20日から3日間の日程で、第22回中国昆明国際花卉展覧会が開かれている。5万平方メートルを超える会場には国際、国内、施設・設備、新品種、フラワーツーリズム、花卉応用の六つの展示エ